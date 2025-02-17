滙都II新價單推45伙　折實平均呎價11398元

集團執行董事關堡林表示，項目於過去兩日連錄31伙成交，是日再添3宗，包括第5座7樓A12室，實用面積430方呎兩房，以428.86萬元售出，呎價約9,973元。項目本月暫錄87伙成交，為期內新界區一手新盤交投之冠。最新續以「新春驚喜價」加推新一批單位。

據價單5號，今批單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎301至490方呎，其中5伙為低層連平台單位，21伙為頂層附連天台單位，1伙屬連花園單位，折實價347.47萬至624.83萬元，折實呎價約9,388至12,752元。入場戶為第5座1樓B03室，實用面積301方呎一房，外連62方呎平台，折實呎價約11,544元。

發展商指，項目預計關鍵日期為本年6月底，料下半年可落成交付，在近日股市向上，部分買家獲利進而吸納磚頭作投資，令樓市漸現「轉角」。兩期項目累售732伙，佔供應1,025伙逾七成。