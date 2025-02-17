滙都II新價單推45伙 折實平均呎價11398元
2025年02月17日 19:22
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泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周一(17日)上載價單5號，提供45伙，約六成屬特色單位，折實平均呎價約11,398元，較上一張價單高約7.8%。發展商指，是次盡推今期最後單位，並落實周五(21日)下午7時以先到先得形式出售。
集團執行董事關堡林表示，項目於過去兩日連錄31伙成交，是日再添3宗，包括第5座7樓A12室，實用面積430方呎兩房，以428.86萬元售出，呎價約9,973元。項目本月暫錄87伙成交，為期內新界區一手新盤交投之冠。最新續以「新春驚喜價」加推新一批單位。
據價單5號，今批單位戶型涵蓋一房至三房間隔，實用面積介乎301至490方呎，其中5伙為低層連平台單位，21伙為頂層附連天台單位，1伙屬連花園單位，折實價347.47萬至624.83萬元，折實呎價約9,388至12,752元。入場戶為第5座1樓B03室，實用面積301方呎一房，外連62方呎平台，折實呎價約11,544元。
發展商指，項目預計關鍵日期為本年6月底，料下半年可落成交付，在近日股市向上，部分買家獲利進而吸納磚頭作投資，令樓市漸現「轉角」。兩期項目累售732伙，佔供應1,025伙逾七成。