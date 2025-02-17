經絡料首季按保數字保持偏軟

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，近月樓市交投回落，加上政府去年放寬物業的按揭成數上限，置業人士無需要申請按保亦可承造較高按揭成數，使按保需求大減，預計今年首季按保數字將會繼續保持偏軟。

根據經絡按揭轉介研究部及香港按揭證券有限公司最新資料顯示，1月份新批出按揭保險計劃貸款宗數及金額為1,281宗及66.66億元，較去年12月份的1,259宗及67.37億元，分別增加1.7%及減少1.1%。1月份新取用按揭保險計劃貸款宗數及金額為517宗及25.88億元，較去年12月份的526宗及27.11億元，減少1.7%及4.5%；平均新取用按保貸款金額為501萬元，按月跌15萬元或2.9%；另外，新取用按保個案中，一手物業佔比為30%，二手物業佔比為70%。

以首1個月比較，今年首月新批出按保貸款宗數及金額比去年同期的1,974宗及101.46億元，下跌693宗（35.1%）及34.8億元（34.3%），宗數及金額創近6年的首月新低。而首月新取用按保貸款宗數及金額比去年同期的578宗及30.46億元減少61宗（10.6%）及4.58億元（15%），宗數及金額分別創近9年及6年的首月新低。