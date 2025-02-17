邁亞美海灣兩房沽358萬　呎價跌穿9000元

屯門私樓成交呎價跌穿9,000元，邁亞美海灣兩房單位，減價16.4%沽出，成交價358萬元，呎價約8,995元。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原梁學文表示，西半山學士臺1座中層E室，實用面積約531方呎，兩房間隔，放盤叫價860萬元已一段時間，最新獲同區用家以780萬元承接，累減80萬元或約9%，呎價14,689元，新買家為同區用家。

●世紀21怡和尹美嫦指，香港仔居屋嘉隆苑A座高層9室，實用面積約645方呎，三房間隔，享海景，未補價第二市場叫價550萬元，獲白居二買家洽購，累減60萬元，以490萬元承接，呎價約7,597元。

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九龍區

●美聯張曉盈表示，荔枝角美孚新邨2期百老匯街35號中高層B室，實用面積約445方呎，一房間隔，新買家450萬元承接，呎價約10,112元，原業主於2000年7月以142.2萬元購入，持貨約25年帳面賺約307.8萬元，升值約2.2倍。

●中原許永生稱，長沙灣碧海藍天5座低層D室，實用面積約502方呎，兩房設計，最初叫價638萬元，減價至618萬元沽出，呎價約12,311元，原業主於2011年1月以391萬元購入單位。

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新界區

●置安居黃煒欣表示，屯門邁亞美海灣1座高層H室，實用面積約398方呎，兩房間隔，叫價428萬元放售，減價70萬元，以358萬元沽出，減幅約16.4%，呎價約8,995元。

●祥益黃慶德指，屯門恒福花園7座中層B室，實用面積約529方呎，三房間隔，新買家為區內上車客，考慮到屋苑鄰近家人居所，方便照應，單位附裝修，經過議價後，累減20萬元，以460萬沽出，呎價約8,696元。

●中原黃靜娟表示，將軍澳都會駅2月暫錄約3宗買賣，已超越上月全月，該盤6座高層E室，實用面積約633方呎，套三房間隔，上月叫價900萬元，農曆新年過後調整至868萬元即獲洽購，現降至846萬元成交，呎價約13,65元。

●世紀21將軍澳魏仕良指，將軍澳居屋富寧花園5座高層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，有裝修，去年8月未補價第二市場叫價400萬元，獲綠表買家以362.8萬元承接，減價37.2萬元，呎價約6,128元。

●中原關偉豪稱，將軍澳居屋英明苑C座中層8室，實用面積約401方呎，兩房間隔，已補價自由市場叫價430萬元，降價50萬元或約12%，以380萬元易手，呎價約9,76元，原業主持貨不足8年，帳面蝕讓35萬元。

●世紀21奇豐黃宗信指，馬鞍山海典灣2座中層G室，實用面積約473方呎，兩房間隔，望樓景，放盤半年，叫價600萬元，獲買家以591萬元承接，呎價約12,495元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山雅典居8座頂層戶，實用面積約1,718方呎，四房間隔，享海景，叫價1,880萬元，放盤約5個月，以1,720萬元連車位沽售，減幅約8.5%，呎價約10,012元。

●中原龐耀昌指，大圍2月暫錄約13宗二手買賣，盛薈2座北翼低層C室，實用面積約784方呎，套三房間隔，叫價約1,00萬元，日前議價後以1,90萬元獲承接，呎價約13,03元，新買家為區內換樓客。

●美聯朱惠文表示，大圍聚龍居7座極低層單位，實用面積約942方呎，套三房間隔，原先叫價1,060萬元，獲用家洽購，議價後以1,000萬元連車位承接，呎價約10,615元。

●中原吳啟業稱，沙田御龍山11座高層E室，實用面積約543方呎，兩房間隔，叫價約890萬元，日前議價後以833萬元沽出，呎價約15,41元，新買家為同區客。

●中原黎宗文指，沙田及大圍2月暫錄約43宗二手買賣，按月增約三成多，其中沙田中心佳寧大廈中層A室，實用面積約390方呎，三房間隔，叫價約560萬元，日前議價後以532萬元獲承接，呎價約13,641元。

●美聯彭曉君稱，大埔天鑽8座極低層單位，實用面積約588方呎，套三房連花園設計，早前叫價820萬元，獲新買家洽購，雙方經議價後以740萬元承接，呎價約12,585元，原業主於2020年以967.3萬元購入，持貨約4年，帳面虧損約227.3萬元。

●中原麥偉成表示，粉嶺及上水2月暫錄約22宗二手買賣，粉嶺瓏山1號中層1B室，實用面積約720方呎，套三房間隔，叫價約850萬元，議價後以828萬元易手，呎價約11,500元，新買家為外國回流客。

●中原凌活忠指，荃灣2月錄得約27宗二手買賣，翠豐臺2座低層C室，實用面積約455方呎，兩房間隔，享內園景，去年6月叫價610萬元，累減95萬元，現以515萬元沽出，呎價約11,319元，原業主於2021年以約688萬元買入，約4年帳面蝕約173萬元，貶值約25%。

●中原胡文翰表示，大嶼山愉景灣意堤6座中層A室，實用面積約1,019方呎，三房間隔，享海景，早前已移民海外，因為不想再拖，最終以1,200萬元沽出單位，呎價約11,776元，持貨約4年帳面蝕513萬元。

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