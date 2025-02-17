元朗細價盤周一再售10伙 發展商加推45伙應市
2025年02月17日 22:04
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一手市場交投回暖，元朗細價盤繼周末連沽31伙後，周一(17日)再錄10宗成交，單日套現逾4,380萬元，發展商趁勢加推新一批單位，並安排周五作新一輪銷售。
●長沙灣Belgravia Place第2期上載樓書
恒基地產(00012)旗下長沙灣Belgravia Place第2期，周一(17日)上載樓書至一手銷售銷售網，今期為一座樓高28層的住宅大樓，提供248伙，今期不設開放式戶，最細一房單位實用面積由224方呎起。今期提供的戶型涵蓋一房至四房間隔，實用面積224至807方呎。今期與上期同樣不設停車位。
●元朗滙都II單日再沽10伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周一(17日)上載價單5號，提供45伙，約六成屬連平台或連天台特色單位，折實平均呎價約11,398元，較上一張價單高約7.8%。發展商指，是次盡推今期最後單位，並落實周五(21日)出售。折實價介乎347.47萬至624.83萬元。項目繼周末沽出31伙後，今日再沽出10伙，成交價422.88萬至461.27萬元，吸金逾4,380萬元。
●元朗朗天峰4日內收逾7,000票
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，連日來收票情況理想。發展商於周一(17日)公布，截至晚上約6時，項目已接獲逾7,000張入票，按已公布首兩張價單共190伙計，暫錄超額認購逾35倍。該盤有機會於短期內加推及上載首輪銷售安排。
●北角皇都兩房示範單位曝光
新世界發展(00017)旗下北角皇都首輪價單銷售銷情報捷，緊接周三（19日)次輪推售88伙。集團營業及市務(特別項目)部總監何家欣表示，截至今日下午2時錄逾7,900張入票，以次輪發售伙數計，超額認購近89倍。她透露，有部分大手買家透露有意再度「添食」增購單位收租，而新一輪銷售將於周二(18日)下午4時截止認購登記。
●鴨脷洲Coasto短期內推現樓
宏安地產(01243)發展的鴨脷洲Coasto，正積極銷售部署，周一(17日)公布預計短期內以現樓的形式推出市場。該公司執行董事程德韻表示，項目周邊交通配套齊全，步行約1分半鐘即可到達港鐵利東站，通過鐵路網絡穿梭各區。同時，特有的街渡服務可往來鴨脷洲與香港仔，相信未來項目的潛在租務需求相當可觀。
●沙田名日‧九肚山推全新按揭計劃
長實集團(01113)旗下沙田名日‧九肚山，周一(4日)公布全新「貸易借9成按揭付款計劃」，首兩年無須支付利息，亦無須入息證明及通過壓力測試。如買家選用該計劃，可獲最高九成的第一按揭。第一按揭年期為2年，買方可於提取第一按揭後每個月償還相等於成交金額0.3%的部分本金，期內無須就所提取第一按揭貸款額支付其他本金或利息。
●黃竹坑站晉環三房複式戶售4,335萬元
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周一(17日)通過招標以逾4,335萬元售出海景複式單位。上述為第1A座35及36樓C室，實用面積1,292方呎，採三房一套間隔，成交價4,335.4萬元，折實呎價約33,556元。
●啟德澐璟加推63伙 兩房折實價1,014萬起
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周一(17日)加推價單2號，提供63伙，以中低層單位為主，折實平均呎價約22,903元，較近1年的首張價單低約12%。是次亦首度以價單形式推出約1,500方呎的三房單位。整批折實價介乎1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價約20,223至28,410元。
●啟德維港1號兩房售926萬元
中國海外發展(00688)旗下已屆現樓的啟德維港1號，周二(17日)以926.8萬元售出2B座35樓E室，實用面積452方呎，兩房間隔，呎價約20,504元。
●香港仔澄天兩日沽兩伙
英皇國際(00163)的香港仔澄天，兩日內連錄兩宗成交，總成交金額共993萬元。項目於周一(17日)最新售出20樓E室，為實用面積287方呎的一房單位，成交價511.97萬元，呎價約17,839元。據悉，買家計劃購入自住，屬首次置業，原先租住物業，鑑於息率回落，故決定轉租為買。