元朗細價盤周一再售10伙　發展商加推45伙應市

一手市場交投回暖，元朗細價盤繼周末連沽31伙後，周一(17日)再錄10宗成交，單日套現逾4,380萬元，發展商趁勢加推新一批單位，並安排周五作新一輪銷售。

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●黃竹坑站晉環三房複式戶售4,335萬元

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，周一(17日)通過招標以逾4,335萬元售出海景複式單位。上述為第1A座35及36樓C室，實用面積1,292方呎，採三房一套間隔，成交價4,335.4萬元，折實呎價約33,556元。

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