譚仔國際獲大股東溢價75%提私有化　明復牌

按譚仔國際公告，東利多每股出價1.58元，比停牌前最後收市價高75.56%，亦較去年9月底未經審核綜合資產淨值有約47.25%的溢價，最高現金代價約5.56億元，已表明不會提價。然而，出價較2021年上市招股價每股3.33元(以下限定價)低52.55%。

截至去年9月底止上半財年，該企盈利「腰斬」，跌55.81%至3,606.8萬元。當時公司已大呻，面對的挑戰有機會是集團成立以來最棘手的一次，香港及海外市場均生意難做，持續面對經濟放緩、消費者信心疲弱及競爭日益激烈等難題。其中，香港業務持續受北上消費及海外遊夾擊，經營挑戰重重，香港的經營利潤下降14.71%至2.23億元。

譚仔去年9月底手頭現金約13.45億元，沒有負債。去年11月向控股股東東利多香港收購「香港丸龜製麵」100%股權，作價410萬元，並同時代香港丸龜製麵償還股東貸款及利息共840萬元，意味收購的總代價為1,250萬元。