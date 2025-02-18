野村陸挺：中國經濟首季後恐遇更大阻力

野村證券中國首席分析師陸挺指，由於國產人工智能(AI)大模型DeepSeek意外成功、內地動畫電影《哪吒之魔童鬧海》(《哪吒2》)票房達120億元人民幣、去年9月以來政策轉變、去年8月以來實施以舊換新計劃推動國內零售額激增，以及在特朗普2.0時代為應對中美貿易戰迅速升級而提前出口，中國股市正處甜蜜點。對許多人而言，似乎中國幾乎在一夜之間就恢復強勁勢頭，並超越世界其他地區。

他稱，AI和其他高科技領域的最新突破，證明中國私營部門企業家成功、中國研究人員在大力投資教育的經濟中的聰明才智、勤勞的勞動力，以及以強大的基礎設施和龐大市場為後盾的運轉良好供應鏈。這些突破可能透過投資熱潮、效率提升、消費需求擴大、多頭市場驅動的財富效應等多種管道提振經濟發展。

陸挺又指，疫情已過去兩年，房地產行業正顯示初步穩定迹象，內地自去年9月24日起推出多項刺激措施，惟中國經濟在第一季後可能會遭遇更大阻力。他相信，許多不利因素不會因AI領域幾項突破而輕易消失，原因是AI在很大程度上依賴進口晶片，以及由前輩訓練的AI模型。

他表示，隨以舊換新政策效應漸減，以及前期出口增量帶來的回報，中國經濟在第一季，尤其是下半年之可能會遭遇更強勁阻力。出口是去年最大的增長貢獻者，但隨美國總統特朗普在本月已徵收10%關稅基礎上再加徵關稅，出口恐面臨下行壓力。

陸挺稱，高效能、低成本AI應用的激增，可能會擾亂就業市場，白領職位流失數量將遠超新增數量。中國的房地產泡沫仍未結束，嚴重依賴地產行業的財政體系需改革。

他提到，雖然部分市場人士提到「中國史普尼克時刻(China Sputnik Moment)」到來，但內地可能仍需謹慎行事，包括清理房地產行業的混亂局面、修復財政體系、改革社會保障項目，以及為私營部門提供更佳環境，私營部門最近推動股市發展。中國史普尼克時刻指的是一個國家或組織在技術或科學發展上被競爭對手超越，從而引發全國警覺及加快創新行動的關鍵時刻。