希慎興業去年轉賺3500萬　基本溢利增6.8%　派息維持81仙

希慎全年營業額按年增長6.2%至34.09億元。核心業務組合方面，商舖業務營業額按年增長9.5%，受惠於奢華品牌旗艦店擴充及續租租金水平上升，截至去年底，商舖出租率為92%，回落5個百分點，因租戶組合調整而導致部分商舖暫時空置。

集團表示，儘管出租率稍微下降，但2024年續約、租金檢討及新出租物業的租金水平維持顯著上升趨勢。受惠於資產增值措施以及利園區優化策略持續取得成效，集團成功吸引銷售潛力更大及租金承受能力更高的租戶。

寫字樓業務營業額按年下跌1.5%至14.4億元，但續租租金回落幅度有所收窄，出租率維持於90%。集團表示，香港寫字樓租賃需求仍然疲弱，全年交易活動僅維持在溫和水平。由於經濟復甦速度遜於預期，甲級寫字樓的需求有所放緩。在波動的市場環境下，企業維持謹慎態度，大部分交易活動為面積不足10,000方呎的小型交易。有見及此，業主向新租及續租客提供租金優惠等獎勵措施，以吸引潛在租戶。

主席利蘊蓮表示，利園區優化計劃於年內開始實現財務貢獻，利園一、二、三及五期迎來超過10家全新裝修和擴建的奢華品牌旗艦店，包括最近重新開業的Hermès、Dior和Cartier，期待利園區將於2025年迎來更多旗艦店和嶄新概念。

她指，加路連山道項目是另一策略性發展項目，有助鞏固希慎在利園區的領導地位。項目於年內正式命名為「利園八期」。作為利園區整體發展藍圖的重要組成部分，利園八期落成後，利園區的總面積將擴大近30%。希慎提到，利園八期，以及貫通利園區至港鐵站的行人通道系統，將於2026年下半年竣工。

利蘊蓮又指出，希慎廣場作為城市文化潮流集中地，現正分階段進行翻新，以滿足香港年輕一代和旅客不斷演變的需求。廣場首階段地庫一至二層及一至三樓的升級工程已於2024年12月完成，引進一系列引人入勝且耳目一新的概念和品牌，進一步鞏固希慎廣場作為本地潮流領導者之地位。

另一方面，希慎指，上海利園錄得約7,300萬元的營業額，寫字樓及商舖目前的承租率分別為70%及61%。

利蘊蓮表示，集團將繼續保持謹慎的財政管理。集團專注於維持充裕的流動資金、加強資產負債表及秉持靈活的資本管理策略，獲得銀行界支持，年內與20家知名國際和本地銀行組成的財團簽訂一筆80億元的4年期銀團貸款協議，確保獲得充裕資金，滿足再融資和營運需求，並將繼續創造可持續的長遠價值。