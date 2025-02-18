法國外貿銀行上調內地今年經濟增長預測至4.7%

法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞發表報告表示，根據目前迹象，中國很可能將今年的國內生產總值(GDP)增長目標繼續設定在5%，以延續農曆新年期間強勁勢頭，幫助全年經濟增速企穩。兩會期間的財政政策公告及人民銀行可能進一步減息，將成為需要重點關注的關鍵因素。基於對政府擴張政策預期，該行將今年GDP增長預測由4.5%，調高至4.7%。

她於「中國經濟2025良好開局，政府可能繼續將增長目標設為5%」為題的報告指出，今年初中國經濟數據呈現較分化趨勢，有些過去擔憂的因素仍在，例如1月份製造業採購經理指數(PMI)下滑、美國總統特朗普宣布加徵10%關稅，不過同時市場展現不少亮點，如特朗普徵稅幅度比市場預期為低。此外，農曆新年期間消費表現強勁，體現經濟韌性，一線城市樓市成交按年大幅增長，顯示房地產行業有所企穩。加上國產人工智能(AI)大模型DeepSeek的崛起令市場亢奮，鼓舞中國繼續實施以高科技發展為重點的高質量增長模式。

然而，中國今年繼續實現5%的經濟增長並非易事。首先，雖然美國加徵關稅幅度比預期溫和，雙方可能會就此持續展開談判，貿易戰進一步升級風險仍高，且最終對抗措施可能遠不限於關稅。再者，雖然農曆新年期間消費數據令人振奮，但整體經濟仍受制於通縮壓力，令發展前景充滿不確定性。1月通脹按年及按月均增加，但主要因農曆新年效應錯位。

中國經濟增長另一重要推動力投資仍疲軟。通縮環境對於投資增長而言，是一個不利因素。如果投資持續疲軟，最終可能導致就業及工資增長收縮，削弱消費增長的可持續性。