觀塘工廈單位僅呎價5255元沽　比12年前買價平2成

本港工商物業新供應持續，加上部分發展商積極以優惠價推售工商新盤，令整體工廈物業價格持續受壓，個別業主面對現實，以低價放售工商單位，並隨即獲用家承接。中原(工商舖)工商部董事劉重興表示，觀塘鴻圖道一號22樓3、5及6號，總面積合共約3,532方呎，以約1,856萬元易手，呎價約5,255元，較原業主近12年前購入時低近兩成。

新買家從為電話行業公司，本身於紅磡區設有據點，因看好上述工廈的行業集中性及商業配套齊備而入市。是次成交呎價對比去年7月的買賣成交為低，同廈18樓3個相連單位，建築面積約3,726方呎，成交呎價約7,000元，反映短短約半年間該廈呎價已下跌約24.9%。

是次易手單位的原業主於2013年斥資約1.48億元購入全層單位，涉及面積共約22,950方呎，平均成交呎價約6,449元。今次拆售3個單位的成交呎價，較當時低約18.5%。

鴻圖道一號向來被視為手機行業的「基地」，該廈毗鄰港鐵牛頭角站，聚集二手手機公司，亦不乏本地及內地知名品牌的據點。業主多為自用客，向來買賣放盤量極少，而最近呎價亦跟隨大市而有所調整，是次成交呎價將成為該廈買賣叫價的新指標，相信將會吸引部分租客轉租為買，個別洽談買賣中的單位亦會加快交易步伐。