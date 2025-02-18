財庫局：港離岸人幣存款達1.1萬億　日均即時支付交易升5成

財經事務及庫務局副局長陳浩濂致辭時表示，香港在推動人民幣國際化進程中至關重要，截至去年年底，香港人民幣存款總額（包括存款證）達約1.1萬億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。香港的人民幣即時支付結算系統亦持續增長，2024年日均交易額達30,975億元人民幣，按年增長近五成。此外，根據 SWIFT 的數字，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。

中銀香港副總裁陳文致稱，中銀香港作為全球清算量最大的人民幣清算行，持續投放資源提升人民幣清算服務，去年12月起延長跨境人民幣清算服務時間，由周一至周五每日24小時提供即時跨境人民幣清算服務。此外，中銀香港致力通過財富管理配套，促進跨境理財資金雙向流動，並將繼續積極參與離岸人民幣市場建設和金融市場互聯互通，通過豐富的人民幣產品及廣闊的人民幣應用場景，滿足人民幣金融服務需求。