希慎料今年減息大方向不變　對樓市審慎樂觀

零售方面，她認為「有少少曙光」，在聯繫匯率下，港元隨美元轉強，「所以好多旅客去日本消費，係好嘅」，而香港本地零售則在轉變中，她指，集團兩年多前已開始翻新工程，冀轉型來配合年輕一代和新消費者的喜好，高端和時尚並重。

寫字樓方面，首席財務總監蔡易霖指出，去年集團寫字樓出租率增一個百分點至90%，他認為在現時市況下屬於難得的表現，雖然續租租金調整幅度仍在向下，但跌幅出現按年收窄。他又指，去年負債比率稍升至31.4%，主因利園8期項目建設中，但該資本支出在集團預算內，認為屬健康水平。

他又指，利息成本平均4.3厘，按年變化相近。隨着減息周期開始，去年平均利息支出有20點子的回落，集團定息和浮息債務維持6和4的比例，債務到期平均3.4年。去年7月又與20間銀行簽訂80億元銀團貸款，滿足公司未來兩三年的融資需要，強調目前財務穩健。