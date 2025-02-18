元朗朗天峰5日內收票8000張　超購暫約41倍

他續稱，項目展銷廳自上周正式對外開放後，迄今已錄得逾1萬個參觀人次。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮稱，已入票人士大部分來自新界區。項目部署日內公布首輪銷售安排。

中原按揭及中原地產分別為項目提供全新按揭及置業優惠。中原按揭董事總經理王美鳳表示，最新推出「置抵H按優惠」，全期按息銀行同業拆息(H) 加1.3厘，實際按息低至3.5厘，特設現金回贈，按揭成數高達九成，可享與按揭相連之高存息戶口，存息與按息一致。

同時設有「低息定按優惠」，計劃由滙豐銀行提供，由中原按揭作轉介，可選擇首5年定息3.03厘，或首3年定息3.18厘，其後按息低至最優惠利率(P)減1.75厘(P現為5.25厘)，按揭年期長達30年，特設現金回贈。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑稱，農曆新年過後，一手樓市率先升溫，種種跡象顯示樓市已踏入小陽春初段。該行陳忠浩指，由開售日至2月28日，經該行購入上述項目一手單位的首5名買家，將可獲贈價值約4萬港元的「嘉里酒店餐飲禮券」，優惠總值合共約20萬港元。