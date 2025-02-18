富融銀行：核心系統升級料可省53%資訊科技非人力成本
2025年02月18日 18:15
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邱家驊（中）、胡利明（左二）
騰訊(00700)旗下數字銀行富融銀行(Fusion Bank)日前與騰訊雲及微眾銀行合作進行核心系統升級，該行副行長及技術總監邱家驊表示，董事局於2023年底決定進行策略轉型，由過去的零售轉向中小企及跨境業務，因此需要進行系統升級以減省成本及提升業務能力。他預期，新系統能在2027年較2024年減省53%資訊科技非人力成本；產品開發時間亦較舊系統提升50%。
邱家驊稱，隨着新系統的使用，相信能逐步減少成本，最終達至收支平衡的目標。去年第四季與微眾合作推出跨境商業貸款，透過跨境征信合作獲得數據；截至去年底，富融已向十多間大灣區中小企業客戶的香港分支機構首次獲得銀行無抵押貸款，已批核貸款總額逾5,000萬港元。
騰訊雲副總裁胡利明指，在騰訊雲的支持下，富融去年10月依託內地微眾銀行開發的數字銀行底座技術體系，10個月內完成全新核心系統的切换；速度較內地銀行平均兩至3年系統升級為快。
最終新系統上線切換僅需時15小時，並在數據遷移的6小時窗口期內，順利將來自不同廠商的零售及對公核心系統中的複雜來源數據，遷移至新一代核心，實現無縫升級。