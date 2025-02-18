畢馬威：國際稅務環境多變　促港府全面檢討稅制

港府連年財赤，稅基狹窄是其中一個因素。會計師行畢馬威中國稅務合夥人梁愛麗表示，國際稅務環境不斷變化，惟本港已多年未進行全面檢討，認為政府有必要透過全面檢討稅制等措施多管齊下，開拓收入來源及精簡開支，促政府盡快全面檢討稅制。

她指，本港稅制簡單，而且稅率具競爭力，相較其他市場仍有吸引力。檢討稅制範圍應涵蓋本港稅務框架、現行針對特定行業及在職家庭的稅務優惠措施，以提升香港的競爭優勢。

香港將跟隨經濟合作與發展組織(OECD)實施全球最低稅率方案(俗稱BEPS 2.0)，向年收入達7.5億歐元的跨國企業收取全球最低稅及香港最低補足稅15%，料2027/28年度起額外帶來150億元稅收。

她指出，在現行的稅制下，有部分企業「不是交緊15%」，若無其他配套，將削弱本港原有優勢，強調政府一方面要配合國際稅務發展，另一方面減低對企業的影響，以維持本港的吸引力，在落實有關方案應作全盤考慮。

她建議，在BEPS 2.0框架外，提供優惠予受影響企業，以減低影響，例如引入發展中國家常用的「投資返還」方式。同時希望政府將額外所得專注用於經濟發展，以減輕企業的影響。