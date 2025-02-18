財庫局：市場對人民幣的需求日趨殷切

財經事務及庫務局副局長陳浩濂表示，中國是全球第二大經濟體，隨着中國內地與世界不同地區的經貿往來愈趨頻繁，人民幣在國際貿易、投融資、跨境支付和作為儲備貨幣等方面的佔比正不斷上升，市場對人民幣的需求日趨殷切。

他引述環球銀行金融電信協會SWIFT的數據，2024年12月人民幣在國際貿易融資佔比為6%，居各種貨幣的第三位；內地對外貨物貿易以人民幣結算的比例由2020年的15%，進一步上升至2024年近30%，反映人民幣國際化多年來的成果，以及內地企業順應全球供應鏈變化，積極拓展海外業務的趨勢。

他提到，香港是全球最大的離岸人民幣業務樞紐，擁有全球最大的離岸人民幣資金池、外匯市場及場外利率衍生工具市場，並提供多元化的人民幣產品與服務，且在結算、融資及資產管理方面處於領導地位。

他指，截至去年年底，包括存款證在內，香港人民幣存款總額達約1.1萬億元人民幣，為全球離岸人民幣交易和金融活動提供流動性支持。香港的人民幣即時支付結算系統亦持續增長，2024年日均交易額逾3.09萬億元人民幣，按年增長近五成。此外，根據SWIFT的數字，全球約七成半的離岸人民幣支付款額經香港處理。

中央及內地地方政府近年多次在港發債，包括人民幣國債、離岸人民幣地方政府債等，陳氏指，國家財政部已連續17年在港發行人民幣國債，至去年底累計發行總額度3,660億元人民幣，財政部本月會發行125億元人民幣國債。