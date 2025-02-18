元朗朗天峰加推60伙　首3張價單落實周六出售

嘉里發展董事及香港區總經理湯耀宗表示，價單3號涵蓋32個一房及28個兩房單位，實用面積由282至397方呎。嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊稱，該批單位扣除18%折扣及現金回贈後，折實價295.04萬至494.94萬元，折實呎價約10,347至13,558元。

嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，是次同樣屬原價加推，今批單位主要為1B座擁開闊內園景觀的單位，以及1B座及2座樓層更高的單位。今批入場戶為第1B座3樓G單位，實用面積282方呎一房，折實呎價約10,462元。

據銷售安排所見，開售當日會分A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購2至6伙，或1伙指定兩房單位。B組買家則可購1至2伙。項目截至晚上8時，5日之內累計接獲逾9,000張入票，按首輪發售單位計，暫錄超額認購約35倍，將於周四(20日)下午2時截票。