皇家特許測量師學會與韋志成對談　聚焦市區更新及樓宇復修

【營業資訊】皇家特許測量師學會(RICS)日前舉辦「年青測量師對話系列」活動，特邀市區重建局(市建局)行政總監韋志成擔任主講嘉賓，與逾70名年輕測量師會員進行深入交流。活動聚焦市區重建發展、樓宇復修策略及可持續城市規劃等議題，探討如何透過專業協作推動香港城市轉型。

韋志成強調，市區重建與樓宇復修必須雙軌並行，單靠重建難以全面解決舊區老化問題。因此，除了推動重建，亦須同步加強預防性維修及復修工程，以延長樓宇使用壽命，減輕重建壓力，並提升居民的居住環境以及改善區內的住屋水平。他進一步分享市建局近年推行的「預防性維修」計劃，包括資助業主進行定期檢驗及小型維修，並透過「招標妥」等服務協助業主統籌工程，從根源減少樓宇失修風險，提升建築安全與可持續性。

在對談環節，皇家特許測量師學會會員活動委員會主席蔡宏基，與韋志成及會員就土地規劃、聯廈管理等相關議題展開討論。蔡宏基表示：「市區更新涉及複雜的社會、經濟及技術層面，需要跨領域專業協作推動。我們期望透過這類對話平台，促進年輕測量師與政策執行者的交流，為香港的城市發展注入新動力。」

最後，韋志成鼓勵在場年輕測量師積極發表意見，將專業知識應用於建築技術發展、物業維護管理等不同政策範疇，攜手推動市區更新，共同打造更宜居、更具可持續發展的城市環境。