沙田蔚景園兩房戶售580萬　5年帳蝕90萬貶13%

樓市蝕讓交投不絕，沙田蔚景園兩房以580萬元售出，原業主持貨約5年帳面蝕讓約90萬元，單位貶值約13.4%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原王秀芬表示，鰂魚涌太古城2月暫錄約7宗買賣，其中興安閣中層H室，實用面積約583方呎，兩房間隔，以810萬元成交，呎價約13,894元，新買家為投資客。

●中原柳志明稱，堅尼地城卿旺大廈中層D室，實用面積約389方呎，三房間隔，上月中放盤叫價570萬元，現以540萬元沽出，呎價約13,882元。

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九龍區

●利嘉閣鮑允中表示，牛頭角淘大花園A座高層4室，實用面積約375方呎，叫價438萬元，減價18萬元，即獲同區租客以420萬元購入，呎價約11,200元。

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新界區

●利嘉閣鄭啟聰稱，將軍澳東港城1座高層B室，實用面積約463方呎，兩房間隔，以628萬元放售單位，放盤5日即獲洽購，經議價以623萬元成交，呎價約13,456元。

●中原胡耀祖稱，馬鞍山2月暫錄約26宗二手買賣，夾屋雅景臺2座中層F室，實用面積約475方呎，兩房間隔，自由市場叫價約520萬元，議價後以493.8萬元易手，呎價約10,396元。

●世紀21奇豐蔡蓓表示，馬鞍山迎海2座中層E室，實用面積約796方呎，三房間隔，放盤1個月，獲買家約1,150萬元承接，呎價約14,447元。

●中原黎宗文表示，沙田蔚景園2座中層E室，實用面積約459方呎，兩房間隔，叫價約630萬元，議價後以580萬元獲承接，呎價約12,636元。原業主於2020年以約670萬元購入單位，持貨約5年帳面蝕讓約90萬元，單位貶值約13.4%。

●中原陳韻兒表示，大圍盛薈2座北翼中層D室，實用面積約678方呎，三房連套房間隔，叫價約1,068萬元，議價後以1,025萬元沽出，呎價約15,118元。

●中原劉俊杰表示，大圍柏傲莊II第6A座中層D室，實用面積約451方呎，兩房間隔，以920萬元易手，呎價約20,399元。原業主於2020年以995萬元買入單位，持貨5年帳蝕約75萬元。

●祥益謝利官指，天水圍居屋天盛苑C座低層15室，實用面積433呎，兩房一廳。據了解，新買家為區外白表客，考慮到周邊配套完善，加上原業主有意換樓，為加快出售，增加議價空間，累積減價約33萬，新買家有感樓價可以負擔，遂便決定以287萬(居二市場價)購入，以實用面積計算呎價為6,628元，屬市場價成交。

●祥益袁思賢稱，屯門市廣場8座低層F室，實用面積約392方呎，兩房間隔，日前獲區外投資客承接，即睇即買以321萬元並一筆過付款購入上址作長線投資收租之用，呎價約8,189元。

●利嘉閣梁均耀表示，青衣盈翠半島5座低層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔，新買家為區內客，經過1個月洽商後，獲減價20萬元，終以720萬元成交，業主不在香港，即買機票飛回香港簽約，呎價約13,900元。

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