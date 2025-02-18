美股早段個別發展　英特爾再漲一成

美股3大指數周二早段個別發展，道指跌65點，報44,480點；標指升52點，報20,079點；納指曾升52點，報20,079點。港股夜期報22,791點，跌205點，低水186點。

個股方面，早前已傳出可能會分拆的英特爾(Intel)股價續跑贏，早段曾升9.36%，高見25.81美元。獲股神巴菲特旗下巴郡建倉買入的酒精飲品公司Constellation Brands曾升4.93%。

另外，此前陷入經營困境的西南航空宣布，將會裁減15%的員工，即約1,750個工作職位，預計此舉可以在今年節省2.1億美元。

美國總統特朗普上任後推動多項議程，包括最受關注的貿易關稅戰、控制聯邦政府開支等等。不過，摩根士丹利首席美國經濟學家Michael Gapan表示，投資者已經消化了貿易政策的不確定性，反而更應該關注受到冷落的移民政策，更直言這是金融市場中被低估的風險。

Gapan表示，新冠疫情後進入美國的移民數量急劇增加，從2022年到2024年，移民人數激增至每年約300萬人；而疫情爆發前的2020年，大約只有150萬人，「速度大約是我們平常看到的速度的兩倍。」他提到，移民的增加發生在經濟剛擺脫疫情、勞動力需求旺盛的時期，勞動力數量實現了顯著且快速的成長。

他表示，這種情況滿足了勞動力需求，使經濟快速增長，同時有助於降低酬薪成本，並使通脹回落，是美國經濟在通脹連續幾年高於目標後「實現經濟軟着陸的主要支撐力量」。然而，隨着時間推移，今年的移民人數應該會回落至約100萬人，到明年約為50萬人。

如果減少移民，潛在經濟增長就會放緩；整體就業人數增長應該會下降、減弱。這應該會使薪酬保持穩定，特別是許多移民工作的服務業，同時令通脹難以回落，讓聯儲局在相當長的一段時間內保持觀望態度。這些風險及其對經濟的影響尚未完全反映。