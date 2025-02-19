東方日報B1：科技股舞　恒指曾越兩萬三

在中國人工智能(AI)模型DeepSeek旋風，以及內地明確支持民營經濟的消息支持下，科技股繼續領軍，港股大漲小回。周二(18日)恒生指數一度升穿23,000點關，高見23,141點，乃去年10月7日以來新高，大市成交達3,386億元。投行紛紛對中資股表現改觀，更有美資大行形容，中國股市已由「可交易」轉為「可投資」，顯見久等了的中國資產翻身戰，今趟有望動真格！

恒指周二高開48點後曾倒跌8點，之後再發力升穿23,000點，最多升525點。雖然指數午後升幅一度收窄至不足100點，惟尾市再度重拾動力，收報22,976點，升360點或1.59%，「北水」淨流入更創史上第4高，達224億元。

多家外資大行也因應內地召開民企座談會轉軚看好科技股後市。美銀認為，中國股市已經由「可交易」轉為「可投資」，原因是中央透過促進企業增加派息和鼓勵險企投資等一連串長期改革，可望支持市場升勢；而DeepSeek的技術突破、中美現況又較預期為好，足見投資於中國的基本論據有所改善。

騰訊股價企穩在「啡牛價」之列收市，昨收報503.5元，升2%。高盛認為，騰訊將DeepSeek-R1模型接入微信，連帶廣告收入潛在規模也會上升，維持「買入」評級，目標價534元。

摩根大通則看好阿里後市，直言「屬目前中國生成式AI發展主題受惠股」，因阿里雲可提供首屈一指的服務，故對收入有正面影響，估值倍數得以提升，將成為推動股價重要動力，故不建議投資者將手上的阿里股價改為騰訊。阿里昨升3.35%，收報126.3元。北水繼續加倉阿里，淨流入逾33億元。

新股方面，有指已於上交所上市的赤峰黃金已通過上市聆訊，開始預路演，擬籌約4億至5億美元(約31.2億至39億港元)。此外，三一重工指，目前正在籌劃來港上市，最多籌15億美元。

強積金(MPF)顧問公司GUM數據顯示，1月強積金資金淨轉入最多的首5大資產類別，依序為美國股票基金、強積金保守基金、預設投資策略─核心累積基金、日本股票基金和環球股票基金，其中美股基金流入規模逾18億元。截至1月底，MPF市場總資產升1.9%至1.31萬億元。