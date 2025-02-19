晶泰控股折讓5.8%配股　籌20.8億元

籌集資金用於產品持續迭代升級，提升研發技術能力和解決方案能力，數據生成及模型建立；產品商業化及業務發展，加強與從事於與集團類似及互惠互利行業的外部各方及合作夥伴的業務合作，擴大公司的規模及市場份額；及潛在機會收購及投資、人才吸引與引進、營運資金補充和一般公司用途。

另外，公司公布其全資附屬深圳晶泰科技與廣東恆健投資正積極推進「人工智能+」科技與產業融合創新聯合體項目的落地，該項目以「AI+機器人自動化」技術為核心，致力於建設全球領先的研發創新基礎設施與產業孵化生態系統，促進戰略性產業集群化發展，推動粵港澳大灣區及全球相關產業加速實現數碼化和智能化革新，助力大灣區打造世界一流的人工智能研究基礎設施，驅動AI醫藥、新材料、新能源、機器人等產業的未來發展。

通過該項目，集團和廣東恆健能發揮各自優勢，共同謀劃打造「人工智能+」科技與產業融合創新聯合體項目，推動醫藥、新材料、新能源等行業的數智化，突破傳統技術瓶頸，助力更高效的企業AI創新與產業轉化，為粵港澳大灣區作為全球創新的重要力量注入持續的創新動力。