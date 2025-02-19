花旗料恒指年底見24500點 薦中國製造2025潛力股
2025年02月19日 10:29
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花旗發表報告上調港股預測，恒生指數今年上半年目標23,800點，今年底為24,500點；原預測分別為21,000點和22,000 點。該行並將小米(01810)自最值得買入名單中剔除。
受惠DeepSeek及中國元首會見民營企業刺激，恒生互聯網和資訊科技指數（HSIII）今年迄今已上漲27%，較1月的低位飆升37%；據先前的峰值，預計指數短期內將漲幅縮少至5到15%。
花旗集團中國股票策略師劉顯達表示，國家產業政策與戰略計劃《中國製造2025》於2015年首次提出，旨在深化中國高科技產業的發展，儘管自2018年以來該政策不再獲高度關注，但種子已經種下，並且正在發展中。《中國製造2025》涵蓋的10個產業中，他尤其看好航空航太設備產業的中航科工(02357)、海洋工程產業的中集安瑞科(03899)、鐵路設備產業的中國中鐵(00390)、中車(01766)、株洲中車時代(03898)和中國通號(03969)、電力設備產業的東方電氣(01072)、新能源材料成分金屬生產產業的紫金礦業(02899)，上述股人份均給予買入評級；同時關注福萊特玻璃(06865)和信義光(00968)，預計由於預期電價上調之前的搶購潮，未來兩至三個月太陽能玻璃價格將上漲。