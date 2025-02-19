恒生去年淨利息收入降半成　不良貸款率升至6.12%

該行稱，⾼息環境⼀直持續，為部分香港的商業房地產（CRE）客⼾持續帶來現⾦流的壓⼒，部分香港房地產客⼾要求延遲還款，但3分之2的貸款均有提供充⾜的抵押品作擔保，無擔保貸款的質量亦保持穩定。

去年，恒生淨利息收入減少5%至307.84億元，淨利息收益率（淨息差）縮10個基點至2.2%。該行提到，在息率持續⾼企的環境下，客⼾傾向加快償還貸款，提取貸款的意欲亦下降，導致利息收入按年減少6%。

具體而言，於香港使⽤的貸款減少3%。提供予⼯業、商業及⾦融業之貸款減少4%，主要由於物業發展貸款及物業投資貸款分別減少8%及9%。個⼈貸款減少2%。鑑於物業市場前景未明，住宅按揭及「居者有其屋計劃」／「私⼈參建居屋計劃」／「租者置其屋計劃」貸款分別減少3%及1%。至於香港以外使⽤之貸款減少11%，主要由於內地商業房地產的貸款減少所致。近期信貸情況的發展亦導致減值貸款及相關信貸損失提撥於2024年下半年有所增加。

恒生去年純利升2.79%至183.79億元，董事會宣派第四次中期股息每股3.2元。