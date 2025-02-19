【滙控重組】⽬標今年基準營業⽀出僅增3%　股息比率維持50%

他指，將着眼於滙豐具備明顯競爭優勢及增值回報的機遇，並打算於中期內從非策略業務活動中額外調配約15億美元，重新投放⾄該等範疇。於2025⾄2027年3年期間，每年平均有形股本回報率達到約15%為⽬標（不包括須予注意項⽬），就中期⽽⾔，利率前景依然波動且有⽋明朗。

集團預期，2025年的銀⾏業務淨利息收益約達420億美元。⽬前的預期乃由模型根據⼀系列受市場影響的因素推算得出。倘此等因素出現變化，

將會影響模型推算結果，該行會於未來的季度業績公布中更新集團對2025年銀⾏業務淨利息收益的預期。

中⻑期⽽⾔，該行預期客⼾貸款結⽋按年達到中單位數百分比增⻑；預期財富管理業務的費⽤及其他收益中期內可達到每年雙位數的平均百分比增⻑。目標繼續將普通股權⼀級資本比率維持在14%⾄14.5%的中期⽬標範圍，2025年的股息派付比率⽬標基準維持在50%，當中不包括重⼤須予

注意項⽬及相關影響。