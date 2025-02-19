Coasto首批提供30伙 折實平均呎價17085元 入場費382萬
2025年02月19日 12:36
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左起為陳永盟，程德韻，黃文浩。
港島區單幢項目開價，宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周三(19日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約17,085元，較10個月前經減價的相鄰項目低約20%。一房單位折實入場費由約382萬元起。
宏安地產執行董事程德韻表示，是次採取「先價後量」的策略推盤，首批會以較吸引的價單推出。首批單位包括23伙一房單位，7伙兩房單位，實用面積由247至371方呎。首批全數一房單位折實價低於450萬元，適合投資者購入作收租。項目將於周五開放現樓予公眾參觀，周六起收票，預料下周開賣，不排除一口氣推售全盤所有單位。
該公司營業及市務總經理黃文浩指，價單提供1項付款方法，扣除最高30%折扣後，一房單位額外有3.8萬元的家具現金津貼折扣，折實價介乎381.6萬至709.7萬元，折實呎價由15,083至19,129元。
該公司營業及市務助理總經理陳永盟稱，入場單位為3樓E室，實用面積253方呎，折實呎價15,083元。兩房售價最低為3樓B室，實用面積360方呎，折實價643.8萬元，折實呎價約17,883元。
資料顯示，同區相鄰項目弦岸於2023年6月推出首批50伙，當時折實平均呎價約25,946元，惟市場反應慢熱，樓盤罕有煞停賣樓。截至去年4月，該批單位下調18%至折實平均呎價約21,283元，始獲承接。