Coasto首批提供30伙　折實平均呎價17085元　入場費382萬

宏安地產執行董事程德韻表示，是次採取「先價後量」的策略推盤，首批會以較吸引的價單推出。首批單位包括23伙一房單位，7伙兩房單位，實用面積由247至371方呎。首批全數一房單位折實價低於450萬元，適合投資者購入作收租。項目將於周五開放現樓予公眾參觀，周六起收票，預料下周開賣，不排除一口氣推售全盤所有單位。

該公司營業及市務總經理黃文浩指，價單提供1項付款方法，扣除最高30%折扣後，一房單位額外有3.8萬元的家具現金津貼折扣，折實價介乎381.6萬至709.7萬元，折實呎價由15,083至19,129元。

該公司營業及市務助理總經理陳永盟稱，入場單位為3樓E室，實用面積253方呎，折實呎價15,083元。兩房售價最低為3樓B室，實用面積360方呎，折實價643.8萬元，折實呎價約17,883元。

資料顯示，同區相鄰項目弦岸於2023年6月推出首批50伙，當時折實平均呎價約25,946元，惟市場反應慢熱，樓盤罕有煞停賣樓。截至去年4月，該批單位下調18%至折實平均呎價約21,283元，始獲承接。