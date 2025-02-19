零售寒冬！保租金收入定出租率？標普：港商場業主或傾向減租

國際評級機構標準普爾表示，本港零售業主今年面對兩難，他們可選擇保住租金收入，或保住出租率，惟不能兩者兼得。該行認為，零售業主將偏好於留住租戶。

標普環球信貸評級分析師Wilson Ling指，鑑於本港零售商面對的競爭壓力，即使是最優質的商場業主，也可能選擇減租以維持出租率，因為減租對經常性現金流帶來的即時損害，可能較失去租戶為小。

標普相信，零售商對租金標格極之敏感，因他們面對的是非一般下行周期，本港消費者正向內地及更具效益的網上市場流失。標普指，中港跨境交通放寬，時間縮短，正損害本港零售業，有關轉變可能是結構性。

該評級機構估計，即使是市場領導者，為鞏固出租率，今年新簽租約的租金也可能下調5至10%，但估計該行覆級的零售收租股業主可以承受，即使續租租金再下跌10%，預期並不會導致評級受影響。

惟如果出租率下滑，EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)、債務槓桿率及估值受到的打擊將倍增，對於缺乏資源投資於宣傳及市場推廣的業主而言，情況恐更嚴峻。

標普又預期，即使是香港最優秀的地產發展商，其零售相關的投資物業組合估值可能下調，當中估值較進取的地產發展商，會面對較大的估值下行壓力。

標普環球信貸評級分析師Edward Chan指，大部分本港地產發展商擁有多元化業務，長遠可抵銷個別業務模式所面對的結構性風險，但對今年經營情況料不會有太大幫助，因為今年整個樓市各個環節，包括住宅、零售及寫字樓方面，均處痛苦之中，因此發展商幾乎無處可逃。