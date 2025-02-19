EDA公布今年戰略指引　冀成全球AI物流技術服務集團

集團提出5年內實現高增長的戰略目標，並制定到2030年的具體行動計劃。同時，集團的戰略目標從「一站式端到端供應鏈解決方案供應商」升級為「領先的全球人工智能物流技術服務集團」。董事會相信，集團將從深度求索(DeepSeek)的人工智能革命中受益。

集團將持續銷售增長，規模化發展。持續推進全球市場拓展，重點關注歐洲市場、中東及其他全球新興市場，不斷實現新的項目落地、銷售突破。將重點推動自營倉的快速啟動，實現快速交付和高效的價值轉化。將積極在本地部署大型AI模型，並結合其在海外電商物流數據方面的優勢，改善數據管理，實現定製化和可擴展性，並降低運營成本。

集團計劃通過為航運物流行業提供AI+機器人流程自動化(RPA)服務，以多元化其業務並豐富其業務組合，同時AI+RPA服務可以從航運擴展到航空和陸地物流行業，為行業參與者降本增效。另外，集團計劃在其自營的海外倉中實施智能倉儲計劃。通過全面推動數字化與智能化技術在物流領域的應用與發展，集團將強化資源整合能力，並不斷提升外部資源調配能力等。