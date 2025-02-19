南首第一張價單涉63伙　折實平均呎價17388元　入場費410萬

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，首批定價參考九龍塘區樓盤及啟德區戶型相約單位的售價，首批售價會較吸引，較心目中價錢有約3%折讓，並形容為「南站開心價」。

首批單位包括37伙一房單位，26伙兩房單位，實用面積由258至349方呎。價單提供4項付款方法，扣除最高8%折扣後，折實價介乎409.95萬至686.87萬元，折實呎價由15,591至20,084元。另提供一按及二按揭。

入場單位為5樓A5室，實用面積258方呎，折實呎價15,890元。兩房售價最低為5樓A2室，實用面積342方呎，折實價541.05萬元，折實呎價約15,820元。項目將於明日(20日)起對公眾開放示範單位，預料周末(22日)起收票，計劃本月底至下月初開賣。

資料顯示，同區項目瓏碧於2022年5月推出首批50伙，當時折實平均呎價約24,520元，隨樓價回落，項目於去年1月推出全新價單3號，折實平均呎價下調28%至約17,681元。