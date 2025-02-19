證券業協會：業界去年半數錄蝕　28%料今年業務擴張

本港券商對未來一年前景較為樂觀，香港證券業協會一份調查顯示，雖然有一半受訪業界表示去年錄得虧損，但有7%及21%認為今年業務將大幅擴張及溫和擴張。該協會主席高鵑表示，近日交投回升，投資情緒改善，預期業界退出市場的數目將會下降，近期亦見有新血加入市場，並以具亞太區資金背景為主。

調查顯示，去年有29%出現超預期盈利，以盈利及持平各佔6.5%。她提到，美國政經情況明朗化，加上中國內地人工智能(AI)企業DeepSsek引發市值重估，帶動投資活動，利好券商業業務，有64%表示年內將增聘人手，其中，後勤支援及前線銷售分別佔36%及29%。

調查顯示，無人認為今年會結業，而被收購的有8%。她坦言，近年經營成高本漲，資訊科技是升幅最大的成本，其次是人工，分別佔40%及36%，券商是否退出市場，或會否出售，是其商業決定，主要衡量盈利及成本問題，難以具體預測年內退出市場的同行數目，如果有，相信是偏小型券商為主。

近年不少券商開拓資產管理業務，高氏指，新投資者入境計劃(CIES)不斷完善，令政策更易落地，而成功經券商申請的案例，亦由最初的單位數一，大幅增至近期過百宗，相信未來會有更多成功的個案，亦有助業務生意。

就加大港股市場流通性方面，有40%認為要建立多元通道，讓不同國家的資金流入香港故事；買賣單位從一手減至一股至31%。副主席李穎妤表示，業界一直提倡檢討買賣單位，由於近年美股市場非常活躍，當中不乏香港投資者，與其入場門檻低有關，相信減低參與市場門檻，能吸引更多投資者，，能有助激活股市。