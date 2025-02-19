被長實指嚴重欠租　SDM芭蕾舞學校：退租事件與財政無關

SDM爵士芭蕾舞學院就被指多間分校停止營業失實傳言，發表聲明澄清指涉及分校校址主要來自同一發展商的商場，基於商議條件不果決定遷出，整件退租事件與財政並無關係。

SDM爵士芭蕾舞學院指出，位於某發展商轄下商場的4所分校，去年9月已決定不再犢租並逐步遷出，並擴建附近分校，安排對應的學生分別改往同區分校上課，確保原有高質素課堂。

至於上水分校則因業主收回整幢物業改變用途，學校已安排租用附近單位作分校，並擴充規模，分校面積由1,000方呎增近兩倍至達3,000方呎，所有學員均順利過渡。

該校除了繼續物色合適位置開辦分校外，各方面雒持正面穩步發展，老師人數按年增加，由2023年約80名老師，增至去年約90名老師，增幅超過一成，包括來自中國南京排舞老師和澳洲註冊考官，未來會繼繽增聘老師人手，例如重金醴聘女團韓國老師加盟教學團隊。

該校師生的公開表演數目及學員参與人次更是逐年增長，2024年較之前的公開表演数目由135場增至167場，增幅達兩成四，而参與學員人次亦由8,697人增至9,081人，增幅達4%。表演活動包括花車巡遊、慶回歸文藝晚會、2024香港小姐競選決賽等等盛事，以及海外交流團，包括韓國、泰國、北京及珠海。

至於坊間就此事的失實傳言，該校難以逐一澄清，還望以此公開信為準明鑑是非。

上周五(14日)傳出多間分校結業的SDM爵士芭蕾舞學校，有媒體報道該校職員指荃灣海之戀、調景嶺都會駅商場等分校業主長實要求加租兩倍，導致未能續約，更被要求即時結業。長實回應事件時否認有關說法，並指SDM因嚴重欠租問題，集團並沒有任何與之續約的計劃，因此並不構成加租的指控。