證監會制定虛擬資產發展路線圖　涉12項主要措施

證監會今日發布新制定的「ASPIRe」路線圖，列出五大支柱下的12項主要措施，以加強香港虛擬資產市場的安全性、創新和增長。「ASPIRe」路線圖的五大支柱，分別為連接（Access） 、保障（Safeguards）、產品（Products）、基建（Infrastructure）和聯繫（Relationships）。

該會稱，措施將促進全球流動性的接達，實現以安全為本的適應性合規和產品框架，並推動傳統金融利用區塊鏈技術的效能進行基礎設施的升級。

路線圖涵蓋虛擬資產場外交易及虛擬資產託管服務的新監管框架，亦將推動虛擬資產產品和服務的擴展。其他措施包括優化虛擬資產交易平台的營運要求、打擊非法活動、投資者教育及與持份者積極溝通。

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，新路線圖秉承投資者保障、可持續流動性和靈活監管的核心原則，精準回應了新興虛擬資產市場的挑戰，從而引領我們的生態系統步向未來。路線圖並非終點，而是一幅需要各方共同努力的生動藍圖，以在保障投資者的前提下推動香港實現成為全球創新樞紐的願景。