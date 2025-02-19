新地6.02億元奪東涌地　每呎樓面地價1501元創紀錄低

新地副董事總經理雷霆表示，很高興投得東涌臨海地皮，項目海景遼闊兼容易設計，鄰近港鐵站及附近生活配套充足。加上政府放寬了項目單位數目，將來售樓更具靈活性及迎合市場，項目將興建中小型單位為主，預算總投資約35億元。

項目曾於2023年推出招標，當時規模為提供約400多伙大單位，最終標價未達要求而收回。政府早前提及，隨着附近的新道路即將完工，技術部門檢視過後，認為基建配套可負荷較多伙數，故縮減平均單位面積至約538方呎，並加插於今季賣地計劃重新招標。

資料顯示，東涌區過去曾批出兩幅住宅官地，位置均鄰近是次批出的106B區地皮。對上一幅為第55A區用地，於2011年7月批出，中標財團亦為新鴻基地產，成交樓面呎價約2,704元，即東環項目現址。

另一幅為第55B區迎禧路地皮，由南豐集團於2010年5月拍賣奪得，樓面呎價約2,378元，現已發展為昇薈。