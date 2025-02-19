時間廊母企寶光實業決定終止內地業務營運 指數年無錄盈利
2025年02月19日 17:07
東網電視更多新聞短片
時間廊母企寶光實業(00084)公布，集團管理層已決定終止集團於中國內地的業務營運，作為精簡集團業務營運的一項戰略舉措。目前，集團於中國內地經營5間零售店舖及線上平台，所有該等業務均將於未來數月內終止營運。此後，集團將繼續於香港、澳門、新加坡、泰國及馬來西亞經營約85間零售店舖，並經營「時間廊」及「鐵達時」網上商店。
誠如集團截至去年9月底止6個月的中期報告所披露，集團於中國內地的零售額錄得按年下跌22.4%，而中國內地的網上商店由於市場競爭激烈，尚未實現盈利。鑑於營商環境充滿挑戰，加上集團於中國內地的業務最近數年並無錄得盈利，董事會認為，該決策符合集團及其股東的整體利益。
截至去年9月底止6個月，集團於中國內地的業務營運所得收入僅佔集團總收入約3%。董事會認為，終止集團於中國內地的業務將不會對集團的其他業務營運及財務狀況產生任何重大不利影響，且並不知悉須提請公司股東垂注的任何其他事宜。
因應全球經濟放緩，營商環境仍充滿挑戰。展望未來，集團將集中資源發展其於香港、澳門及東南亞的主要業務。此外，董事會將繼續探索新商機，並將適時根據聯交所證券上市規則知會公司股東及潛在投資者最新進展。