元朗朗天峰6日內收票逾1萬張　超購逾39倍

嘉里物業代理銷售及市場策劃高級總監盧永俊表示，首輪開售當日會設A組及B組兩輪時段揀樓，優先的A組買家須購2至6伙，或1伙指定兩房單位。目前的入票量之中，該組別佔約四成。嘉里物業代理銷售及市場策劃總監王維榮指，入票的客源亦包括具內地背景人士。

為配合項目銷售，美聯物業及經絡按揭轉介為樓盤買家提供置業易按揭雙優惠。美聯物業住宅行政總裁布少明表示，項目定價吸引，估計投資客比例亦約佔三成，料租金回報有逾5厘。

經絡按揭轉介營運總監張顥曦稱，最新推出「高存息戶口H按計劃」，按息全期低至銀行同業拆息(H)加1.3厘，最優惠利率(P)減2厘，即封頂息率低至3.5厘，按揭成數高達九成，年期最長可至30年，另特享高存息戶口，同時，亦會提供「限時低息定按計劃」，可選擇首5年定息3.03厘或首3年定息3.18厘，其後按息全期低至最優惠利率(P)減1.75厘，按揭成數高達9成。