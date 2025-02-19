外資基金放售葵榮路30號全幢商廈　市值約8.3億元

外資基金持有的全幢活化商廈推出市場放售。世邦魏理仕獲業主委託，以私人要約形式放售葵涌葵榮路30號全幢，市值逾8億港元。據悉，該項目業主為安祖高頓或有關公司。

該物業地盤面積約27,470方呎，大廈樓高9層，總建築面積209,160方呎，向葵榮路及葵涌道均設大型廣告位置，項目所有樓宇設施及系統已全面更新，即買即用。國際知名大型速遞公司已進駐大廈。

世邦魏理仕香港資本市場部執行董事兼主管甄浚岷表示，該項目為活化寫字樓項目，業主近年斥接近3億元進行全面大翻新，除了更換外牆及窗户外，更重新安裝冷氣系統、消防系統、供電系統及來去水系統等，而且亦裝配了全新升降機及設有新的扶手電梯往一樓零售部分；項目現時已租出約六成，餘下約四成交吉。該物業市值約8.3億元，平均呎價約3,968元。

該公司香港資本市場部資深董事莫旺寧補充，近期每個月市場都有用家購入物業自用的重大交易，上述物業的面積及售價吸引，有信心在短期內能吸引合適的買家。

葵榮路30號新買家享有命名權，每層樓面面積達約25,000方呎，地下設有200個座位的演講廳，現時由一間本地劇團承租，設備齊全，將來有條件打造為產品展示廳、產品發布、客戶活動、教學演講、文娛會所、研究設計及發展中心、人才培訓中心等用途。此外，大廈配備33個私家車位及8個貨車位。