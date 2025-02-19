美團：為全職及穩定兼職騎手繳社保　料下季實施

該公司指，有關措舉是為積極構建和諧勞動關系，根據新就業形態的特點和新就業群體的實際需求，認真落實騎手權益保障，持續推進騎手社保工作。

該公司又指，去年已就騎手繳納養老保險等社保方案進行認真研究，選擇了不同區域、不同城市進行深入調研，並在有關部門的指導下，形成了初步試點方案，強調認真聽取了騎手的意見和建議，並與社保領域的專家進行了深入溝通。未來將繼續廣泛聽取社會各界的意見和建議，在有關部門的指導下，扎實推進騎手社保相關工作，並定期向社會各界公布相關進展。

2022年7月以來，在中國人社部指導下，美團率先啟動新就業形態人員職業傷害保障試點，已出資14億元人民幣，為7個試點省市的全量騎手繳納職業傷害保費，未來將進一步覆蓋所有省市所有騎手。近年來，在中央社會工作部、人社部、市場監管總局、全國總工會等有關部門指導下，集團召開421場騎手懇談會，收集騎手意見，並持續改進算法。