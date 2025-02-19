中原：樓市撤辣將滿1年　二手成交按年升34%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀表示，撤辣即將滿一周年，撤辣後(2024年2月28日至2025年1月31日)二手私人住宅成交量錄27,764宗，較撤辣前(2023年2月28日至2024年1月31日)的20,667宗上升34.3%。

她又指，成交中價值500萬元或以下的成交撤辣後錄12,570宗，較撤辣前急升81.6%，而同期500萬元以上的成交只升10.6%，細價樓的升幅明顯跑贏大市。以區議會分區計，全部18區的二手成交撤辣後均有一成半以上升幅，有17區的升幅集中於500萬元或以下的成交。

九龍區二手私人住宅成交量撤辣後升約46.8%，升幅為三個主要區域之中最大。九龍西(油尖旺、深水埗、九龍城)合計升約48.6%，九龍城整體成交升幅最大，撤辣後大升60.3%，當中500萬元或以下的上車盤買賣升約89.5%。

港島區二手私人住宅成交量撤辣後升約39.7%。港島西(中西區、灣仔)合計升約50.9%，升幅較港島東南(東區、南區)的約30.8%為高。中西區及灣仔整體成交分別升約55%及約44.9%，當中500萬元或以下均飆升逾一倍，升約1.17倍及約1.18倍。

新界區二手私人住宅成交量撤辣後升約26.2%。新界東(北區、大埔、沙田、西貢)合計升約28.3%，升幅略高於新界西(葵青、荃灣、屯門、元朗、離島)的約24.6%。分區升幅最大是北區，撤辣後整體成交升約51.9%，當中500萬元或以下升約1.10倍。