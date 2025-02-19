思捷環球料去年淨虧損收窄至11.72億

如公司之前公告所述，導致附屬公司脫離綜合入帳的公司歐洲及美國附屬公司的破產程序乃由於不利的營運環境導致，包括通脹導致的高成本、提高的利率及能源價格以及冠狀病毒疫情後的影響。歷史遺留成本(如規模不當門店長期租賃的高租金、過度臃腫的勞動力成本及產能過剩物流設施相關費用)加重附屬公司的負擔。在此背景下，集團本年度收益減少73%至15.93億元，導致毛利減少76%至5.91億元。集團重組亦導致虧損縮減，主要由於附屬公司脫離綜合入帳產生一次性收益約30.74億元，以及營運成本減少21.95億元。

然而，虧損縮減亦被一次性的商標減值虧損、使用權資產減值虧損、物業、廠房及設備減值虧損、以及終止確認商標虧損合共約20.40億元；及存貨撥備及應收帳款減值撥備合共約12.74億元所部分抵銷。公司已開始從其遺留的業務基礎設施中(包括其生產、分銷及零售業務需要大量的資本開支)轉型。展望未來，公司現有更好的條件追求輕資產及以授權為重心的業務模式，從而以可持續的方式將思捷環球全球品牌的變現能力最大化。