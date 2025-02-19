冠君產業信託去年可分派收入跌14.6%　每基金單位分派14.22仙

冠君產業信托去年全年租金收益總額按年跌5.5%至21.85億元；物業經營淨開支按年跌0.4%至3.65億元；物業收益淨額按年跌6.5%至18.2億元；截至去年底，資產負債比率維持在23.7%，2023年底為22.8%。

物業租務方面，去年花園道三號的租金收益按年跌7.4%至11.32億元；物業收益淨額按年跌8.2%至9.93億元。截至去年底，寫字樓出租率82.6%，較2023年底82.8%微跌。公司指，花園道三號於去年無可避免繼續面對續租租金下跌的問題，現收租金於2024年底跌至每方呎87元，2023年底則為91.7元。

至於朗豪坊，公司表示疫後內地醫療旅遊復甦步伐較預期慢，令朗豪坊辦公樓的表現受到影響。部分美容和醫療租戶縮減在朗豪坊辦公樓的業務規模。去年底的朗豪坊辦公樓出租率為87.2%，較2023年底的93.3%，再下跌6.1個百分點。

朗豪坊辦公樓雖然去年下半年的出租率保持穩定，但現收租金微跌至去年底的每方呎44元，較2023年底每方呎45.9元再減少。受平均出租率和續租租金下跌影響，租金收益減少7.3%至3.24億元。租金佣金隨租務活動淡靜而下跌，加上維修及保養開支減少，正好抵銷因平均出租率下降而上升的樓宇管理淨開支。物業收益淨額減少8%至2.8億元。

此外，截至去年底，朗豪坊商場出租率維持在99.3%的高水平，但基本租金收入增至4.75億元，主要因為純收取分成租金的租約改為收取基本租金加分成租金，以及部分新簽租約錄得較高租金。可是，分成租金因租戶銷售放緩而跌至1.96億元，按年跌12.5%；基本租金的升幅不足以抵銷分成租金的跌幅。整體而言，商場的租金收益微跌1.6%至7.28億元，現收租金減至每方呎157.5元，較2023年底的185.3元跌15%。