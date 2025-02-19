吳傑莊：准貸款交易　助港提高虛擬資產成交量

為加強香港虛擬資產市場的安全性、創新和增長，香港證監會發布新制定的「ASPIRe」路線圖，當中計劃擴展虛擬資產產品和服務。關注虛擬資產行業發展的立法會議員吳傑莊表示，現時本港部分持牌交易平台，即使是專業投資者亦只得20至30種產品，而在美國則有逾千種，相信將有大量相關產品可以到本港持牌交易平台上市。

路線圖列出連接(Access)、保障(Safeguards)、產品(Products)、基建(Infrastructure)和聯繫(Relationships)5大支柱下的12項主要措施。當中包括在明確的託管和操作準則下，容許質押(Staking)和借貸服務(Borrowing/lending services)；虛擬資產孖展融資與證券市場「睇齊」；探討只限專業投資者參與的新代幣上市及虛擬資產衍生產品交易的監管框架。

他指出，容許從事貸款交易，有助提高香港虛擬資產的成交量，「去到暴增的階段，即使百倍增加也有可能」。

他又指，本港持牌虛擬資產交易平台的流動性不足，即使流動性較高的平台，每日成交額少於一億美元，遠較美國同類平台59億美元為低，而全球最大的平台成交額更有逾320億美元，可見香港的規模實在太小，主要與持牌平台規管嚴格有關，期望當局能拆牆鬆綁，讓有關平台可以在更合規安全的情況下發展。

不過，他提到，虛擬資產市場除了交易之外，亦面對風險問題，例如網絡保安。若發生網絡盜竊事件，勢必影響香港作為虛擬資產交易中心的聲譽。今次證監會提出研究更加多的保安政策，以保護「冷錢包」和「銀錢包」。

港府今年內將就規管虛擬資產託管服務提供者的擬議發牌制度作諮詢，及就虛擬資產場外交易(OTC)規管第二輪諮詢。吳氏認為，完善後，香港虛擬資產行業未來會有更大發展，亦成為新經濟、新動能的一大亮點，有助經濟多元化，增加財政收入。