一手樓旺場　兩市區單幢新盤齊公布首張價單

新盤市場爆發開盤潮，兩個市區單幢盤於周三(19日)齊齊揭曉首張價單。鴨脷洲現樓項目推出30伙，一房單位折實價由約382萬元。馬頭角樓花項目亦推出首批63伙，折實呎價由15,591元起。

●馬頭角南首開價 首批63伙折實價約410萬元起

●鴨脷洲Coasto首批30伙 折實平均呎價約17,085元

●北角皇都次輪截至9時 暫沽約53伙

●元朗朗天峰6日內收逾1.2萬票

●黃竹坑站晉環複式戶4,220萬元沽

路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，今(19日)以招標形式售出第1A座37及38樓C室，實用面積1,292方呎，屬四房一套間隔設計，成交價4,220萬元，呎價約32,663元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目於本周連沽兩伙海景複式戶，反映該類單位於豪宅市場上具獨特性，正部署短期內推出全新複式示範單位。

●紅磡THE HADDON錄「一客三食」

●元朗洪水橋滙都II單日沽8伙

●赤柱ONE STANLEY推1伙花園特色戶招標

建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周三(19日)上載最新銷售安排，落實推出1伙花園特色戶於下周一(24日)起招標出售。上述為第5座地下B室，實用面積834方呎，屬兩房一套連儲物房及花園間隔，外連452方呎花園。該單位層與層之間高度達3.5米。全盤至今累沽17伙，總成交金額約13.8億元。

●啟德澐璟周日發售136伙