一手樓旺場 兩市區單幢新盤齊公布首張價單
2025年02月19日 21:33
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新盤市場爆發開盤潮，兩個市區單幢盤於周三(19日)齊齊揭曉首張價單。鴨脷洲現樓項目推出30伙，一房單位折實價由約382萬元。馬頭角樓花項目亦推出首批63伙，折實呎價由15,591元起。
●馬頭角南首開價 首批63伙折實價約410萬元起
恒基地產(00012)牽頭發展的馬頭角南首，周三(19日)公布首張價單提供63伙，折實平均呎價約17,388元，首批單位包括37伙一房單位，26伙兩房單位，實用面積由258至349方呎。價單提供4項付款方法，扣除最高8%折扣後，折實價介乎409.95萬至686.87萬元，折實呎價由15,591至20,084元。項目將於明日(20日)起對公眾開放示範單位，預料周末(22日)起收票。
●鴨脷洲Coasto首批30伙 折實平均呎價約17,085元
宏安地產(01243)發展已屆現樓的鴨脷洲Coasto，周三(19日)公布首張價單，提供30伙，折實平均呎價約17,085元，首批單位包括23伙一房單位，7伙兩房單位，實用面積由247至371方呎，折實價介乎381.6萬至709.7萬元，折實呎價由15,083至19,129元。項目將於周五開放現樓予公眾參觀，周六起收票，預料下周開賣。
●北角皇都次輪截至9時 暫沽約53伙
新世界發展(00017)旗下北角皇都，周三(19日)下午起開展次輪銷售，以價單形式發售88伙。是日劃分4組作銷售，準買家分批到達售樓處報到。據市場消息指，截至晚上約9時，項目是日暫沽約53伙。
●元朗朗天峰6日內收逾1.2萬票
嘉里建設(00683)發展的元朗朗天峰，周三(19日)公布，截至晚上約7時，項目在6日之內累計已接獲逾1.2萬張入票，按周六首輪發售250伙計，暫錄超額認購逾47倍。發展商表示，很高興項目深受市場歡迎，並指項目定價吸引，附近配套完善，租金可報可觀，同時提供家具套餐，預計能吸引買家及投資客入市。
●黃竹坑站晉環複式戶4,220萬元沽
路勁地產等合作的香港仔黃竹坑站港島南岸晉環，今(19日)以招標形式售出第1A座37及38樓C室，實用面積1,292方呎，屬四房一套間隔設計，成交價4,220萬元，呎價約32,663元。路勁銷售及市場推廣總監顏景鳳表示，項目於本周連沽兩伙海景複式戶，反映該類單位於豪宅市場上具獨特性，正部署短期內推出全新複式示範單位。
●紅磡THE HADDON錄「一客三食」
恒基地產(00012)的紅磡大型重建發展項目第4期THE HADDON，周三(19日)錄得「一客三食」成交個案，有同一組買家斥資1,508萬元連購三伙一房單位。上述售出單位實用面積皆為262方呎，包括16樓J室，17樓J室及17樓K室，成交價介乎499.95萬至506.54萬元，成交呎價約19,082至19,334元。
●元朗洪水橋滙都II單日沽8伙
泛海集團(00129)發展的元朗洪水橋滙都II，周一(17日)再沽8伙，成交價介乎423.82萬至518.72萬元，成交呎價約9,833至11,870元。最新成交為5座11樓A09室，實用面積417方呎，屬兩房間隔，以445.88萬元成交，呎價約10,693元。
●赤柱ONE STANLEY推1伙花園特色戶招標
建灝地產旗下港島南區赤柱黃麻角道ONE STANLEY，周三(19日)上載最新銷售安排，落實推出1伙花園特色戶於下周一(24日)起招標出售。上述為第5座地下B室，實用面積834方呎，屬兩房一套連儲物房及花園間隔，外連452方呎花園。該單位層與層之間高度達3.5米。全盤至今累沽17伙，總成交金額約13.8億元。
●啟德澐璟周日發售136伙
華潤置地(海外)及保利置業集團(00119)合作發展的啟德澐璟，周三(19日)上載最新銷售安排，將於周日(23日)推售136伙，當中86伙以價單形式發售。即將發售的價單單位囊括日前加推的63伙，戶型涵蓋兩房至三房間隔，折售價1,014.4萬至4,332.6萬元，折實呎價約20,223至28,410元。連同另外23個在售單位以價單形式發售，以及有50個單位以招標形式出售。