美股道指跌145點　港股夜期低水

美股3大指數周三早段偏軟，道指跌145點，報44,410點；標指跌12點，報6,116點；納指跌52點，報19,989點。港股夜期報22,805點，跌122點，低水139點。

繼續有多位聯儲局官員就美國經濟前景發表評論，聯儲局副主席巴爾表示，美國經濟基調良好，通脹回落有進展，1月的消費物價指數(CPI)回升可能只屬偶爾情況。他又表示，美國總統特朗普的關稅措施與打擊非法移民政策，對經濟的影響仍有待評估，暫時難下定論。

巴爾亦談論到人工智能(AI)的發展，稱「AI的吸引力與風險相等」，科技發展的速度、自動化普及的程度會在更大範圍內引發新問題。他提到，生成式AI的使用可能導致從眾行為和風險集中，或加劇市場波動。由於被引導去實現利潤最大化，可能會通過市場操縱以制訂最大化回報的策略，加劇資產泡沫和崩盤。他補充指，AI或使經濟和政治權力集中在極少數人手中，導致只有一小部分人受益；或將更多金融活動推向不太透明的領域。

另外，聯儲局理事沃勒表示，美國關稅的影響可能比預期大，但認為只會溫和推升物價，不會持續，其他政策亦可能提振供應效應，對通脹施加下行壓力。他與巴爾的觀點相近，認為最近通脹數據反彈，可能是季節性數據調整問題。

三藩市聯儲銀行行長戴利認為，聯儲局政策應保持限制，直至通脹取得更明顯進展。她表示，經濟及就業市場保持強勁，希望在下次調整前謹慎行事，以確保通脹有足夠下行壓力。