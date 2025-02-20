【東方日報產評】布局五年新規劃　華勢提速現代化

新春以來的人工智能(AI)熱潮，成功撬動中國資本市場，引領中國資產估值走出低潮，而一場高層次的民企座談會，也變相讓民營經濟走上新起步點。適逢今年是中國5年規劃的「十四五」收官之年，也是涵蓋2026至2030年「十五五」規劃的布局之年，料將有更多內容導向陸續浮面。近期AI熱潮代表着的科技自主與新質生產力，以及民營經濟發展將是未來規劃重點。隨着中國資產在全球配置上將逐步增強影響力，企業與投資者也得高度注視未來5年中國經濟的發展目標，以作出最佳部署。

回顧2021至2025的5年規劃，至今基本上完成規劃目標。去年內地國內生產總值初步核算逾130萬億元人民幣，糧產突破1.4萬億斤，新能源汽車產量首破一千萬輛。中國成為世界第二大經濟體、第一大工業國、貨物貿易國和外匯儲備國，期間面對來自美國的激烈打壓，地緣政治風險急升，逆全球化興起，加上世紀疫情與極端氣候來襲，這些成績實在得來不易。

如今中國經濟處於實現高質量發展的關鍵階段，加上外部環境存在重大不確定性，產業升級轉型下，新舊動能轉換帶來壓力，內部需求與信心不足等問題構成挑戰。要為「十五五」開好局，去年9月內地推出大規模救市措施，化解債務問題，力穩增長與信心，以及今年以來中國創科上的突破，資本市場開打翻身戰，都隱約見到官方統籌新局的努力。

展望「十五五」規劃，新質生產力與科技自主必然是核心課題。中國AI大語言模型DeepSeek成功喚起全球對中國科技實力的重視，資本市場持續恢復活力，將可為創科產業帶來融資便利，起到互相促進的作用。

另一方面，關乎新舊動能全面發揮，關鍵之一是要激活民營經濟。2023年7月，官方發布《關於促進民營經濟發展壯大的意見》，同年發改委發布《關於進一步抓好抓實促進民間投資工作努力調動民間投資積極性的通知》，提出17項具體措施，並且成立「民營經濟發展局」，到本周政府高層與民企企業家舉行座談會，當局支持民營經濟的立場明確，下月兩會關於民營經濟促進法的立法進展，也勢成市場焦點。

此外，產業朝綠色和數碼轉型，實現高質量可持續發展，走好中國式現代化的接力賽，而開放、共享、普惠是中國特色經濟發展的核心理念，也是維繫全球化的重要力量。明確這個大背景，企業與投資者都不應視近期中港AI投資熱潮為短炒現象，得認識到這場大國博弈，科技競賽是主戰場，須有強大資本市場為融資作強大後盾，美國如是，中國也得設法打通金融這個經濟重要脈絡。

中港互聯互通不斷深化，兩地經濟關係日益密切，香港不能再置身事外，認為「十五五」是內地經濟規劃，與自身無關，反而應設法在這大棋盤下，弄清自己的位置，做好規劃，充分發揮優勢，提升競爭力。要在新時代洪流存活下來，不被淘汰，配合國策力求進步，就是出路。