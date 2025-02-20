芝商所：全球能源市場重塑新格局

在全球衝突頻發、美國政權更替、能源轉型或遭遇停滯、關稅貿易政策，以及供應端諸多限制因素紛繁交織的背景下，今年能源市場可能會迎來動盪喧囂的一年。儘管新一屆美國政府對能源行業的影響可能需要數月才能清晰顯現，但有些方面的影響已顯而易見，比如削減對電動車的支持。這些因素可能會重塑能源市場格局，並加劇天然氣、原油和成品油市場波動。

今年，天然氣供需平衡預計將更為緊張，這一轉變可能會對期貨價格帶來上升壓力並加劇波動。今年冬季初期氣溫高於正常水平，但氣溫轉冷的預測扭轉了價格上漲趨勢，同時推高了住宅和商業部門天然氣預期消費量。

天然氣受惠美政策轉向

與此同時，來自美國液化天然氣(LNG)出口終端的原料氣需求預計將持續旺盛，這是因為與歐洲和亞洲市場相比，美國液化天然氣的淨回值利潤率(或利潤)更具競爭力。隨着供熱能源從煤炭向天然氣轉型，天然氣發電需求預計將繼續增長。

供需平衡趨緊和天然氣價格上漲，可能會促使生產商解除去年初為應對價格走低而實施的天然氣減產措施。雖然今年天然氣產量有望復甦，但預計新增供應將主要來自二疊紀盆地的伴生氣。由於美國政府料將解除暫停發放新的液化天然氣出口許可證的禁令，天然氣和液化天然氣產業有望成為其主要受惠領域。

在油價接近數年低位，以及預期供應過剩的背景下，今年對於石油輸出國組織(OPEC)可能是面臨嚴峻挑戰的一年。包括俄羅斯等OPEC盟國在內的OPEC+，自去年6月以來一直試圖將每日250萬桶的石油減產量重新投放市場，但該決定於去年12月第三次被推遲。標普全球大宗商品市場洞察認為，今年OPEC+產量如果出現任何實質性增加，勢必將給油價帶來下行壓力，該機構預計，在此情況下紐約期油最低可能會跌至每桶30美元。

石油供需平衡面臨挑戰

如果美國調整對伊朗和委內瑞拉的政策，供需平衡將變得更加複雜。自2020年以來，這兩個國家的石油每日產量增長近200萬桶，如果美國加強制裁可能會消除這部分石油供應。這些潛在的限制性措施可能會為OPEC期待已久的供應量回升打開大門，而此類行動產生的不確定性可能會讓投資者在今年保持警惕。

今年生物燃料市場預計將迎來若干變化，市場將更加關注可減少溫室氣體排放的原料，從而實現更宏偉的碳減排目標。由於各國政府紛紛調整政策，以期到2050年達成淨零排放的目標，廢棄油脂等非傳統原料在市場中的地位預計將進一步凸顯。

隨着政府對各種產品的溫室氣體減排量進行評估並批准其使用，生物燃料原料的種類預計將會大大增加。例如歐盟已通過《可再生能源指令》批准了廣泛的生物燃料原料，而其他國家也紛紛倣效開始實施類似舉措。

廢料原料(如廢棄油脂和動物脂肪)交易預計將在生物燃料供應中佔到更大比例。鑑於可再生柴油等先進生物燃料的需求日益旺盛，買家數量持續增加，某些關鍵原料供應鏈面臨的壓力將有增無減，甚至會出現產品供不應求的局面。歐盟及美國等已針對可持續航空燃料等產品頒布了首批生物柴油強制摻混比例，未來數年將持續給供應鏈帶來壓力。

受近期政策變化不確定性、地緣政治衝突頻發，以及主要經濟體增長放緩等多重因素疊加影響，能源市場價格很容易出現雙向大幅波動，價格風險加劇推動短期期權的使用迅速增長。鑑於價格風險持續存在，短期能源期權工具的吸引力可能會與日俱增，使之成為今年值得關注的重點領域。

在多重因素交織下，今年將成為能源市場關鍵之年，供需格局可能面臨着諸多外部事件影響。考慮到交易者需要應對可能發生的諸多不確定性事件，能源市場的風險管理工具可能會持續快速發展。

芝加哥商品交易所研究及產品開發總監 Adila McHich

芝商所國際研究及產品開發總監 廖耕輝

芝商所能源研究和產品開發總監 Elizabeth Hui

芝商所國際研究及產品開發總監 Paul Wightman