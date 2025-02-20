通天酒業正評估未經授權轉讓集安雅羅酒莊及通天綠色股權影響

於轉讓及未知轉讓前，通天商貿、集安雅羅酒莊均由富寶聯全資擁有，該公司為公司的間接全資附屬公司。王光遠(前執行董事及富寶聯的唯一董事及通天商貿的法定代表)從未知會或報告公司有關未知轉讓的情況。未知轉讓未經授權且從未獲得現任董事會的批准。

於公布日期，現任董事會並未掌握任何資料，亦不知悉導致未知轉讓的事實及情況，例如富寶聯是否有收取任何代價，或未知轉讓是否亦因拖欠償還任何債務而應債權人要求進行。現任董事會曾嘗試聯絡王光遠及王麗君(前執行董事之一、王光遠的胞妹)，惟公司於公布日期無法聯絡彼等任何一人。

據現任董事會所知，集安雅羅酒莊主要從事製造及銷售葡萄酒產品及加工葡萄汁，而通天綠色擁有葡萄園並主要從事葡萄種植。現任公司正評估未知轉讓對集團營運及財務狀況的影響。現任董事會正尋求法律意見，以決定針對未知轉讓應採取何種法律行動。