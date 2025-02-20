京基金融國際擬組合資拓馬來西亞綠色能源項目融資業務

京基金融國際( 01468 )宣布，公司與Ideal Capital Berhad(連同Ideal Group間接非全資附屬公司MUJUR SINARJAYA SDN BHD)和WRISE Group訂立一份不具法律約束力諒解備忘錄，概述公司、MUJUR和WRISE Group之間可能開展合作，旨在通過馬來西亞綠色能源項目的融資及實施探索商機。公司與MUJUR和WRISE Group目前正在探討於可再生能源領域的合作機會。

Ideal Group的物業發展業務的其中部分為專門收購及出售馬來西亞的工業用地，包括檳城科技園。訂約方擬發揮其各自在金融服務及馬來西亞物業發展的優勢以成立一間潛在合資公司。該合資公司將專注於檳城科技園綠色能源項目及人工智能基礎設施的融資及發展，包括天然發電廠、太陽能發電站及垃圾發電設施。董事相信此舉將提升訂約方在區內共同推動可持續能源解決方案的能力。

諒解備忘錄之訂約各方均同意盡一切合理努力，就可能合作的相關各方訂立具有法律約束力的合作協議之條款及條件進行磋商。