鄧聲興：逢低布局滙豐控股 股份阻力位95元
2025年02月20日 09:08
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（Getty Images圖片）
滙豐控股(00005)作為全球銀行業巨頭，與其他本地或地區性的港銀相比，更能應付不明朗因素，包括與香港商業房地產有關的信貸風險、利率下行週期、及地區分布多元化，均有助減低經濟放緩和美國可能加徵關稅所帶來的負面影響。
2024年以來，受益於美聯儲等主要央行維持高利率環境，滙豐淨息差(NIM)持續擴張，利息收入顯著增長；非利息收入方面，財富管理及投行業務亦隨資本市場回暖而改善，支撐整體營收。成本控制上，集團近年推動數位化轉型及精簡業務，成本收入比進一步優化，疊加穩健的資本充足率(CET1比率)，凸顯其盈利韌性與風險抵禦能力。
滙豐近年聚焦「重返亞洲」，持續剝離非核心資產(如退出法國零售銀行業務)，加碼大中華區財富管理及跨境金融服務，此舉有望在中長期強化區域競爭力。股東回報方面，集團通過高股息率及股票回購維持吸引力，2024年以來派息比例穩健，若盈利持續改善，回購計劃或進一步加碼。ESG領域的綠色金融佈局亦為其長期增長注入動能。投資者可逢低布局。股份阻力位95元，支持位80.7元。
香港股票分析師協會主席鄧聲興
(筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份)