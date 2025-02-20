耀才許繹彬：港股大漲小回　快手有優勢可留意

耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，本周港股繼續受惠內地人工智能（AI）初創企業DeepSeek所產生的連鎖效應，仍然保持「停不了」的局勢。投資者原本認為DeepSeek效應在本周可能會「有所喘息」或「快將完結」，有此諗頭相信亦是因為港股在過去幾年，即使有利好消息帶動下，升勢都是未能持續，甚至用「短暫」來形容，令投資者對港股一直未敢全情投入。

港股重要水源「北水」，其淨流入更創下史上第四高，達224億元。一向對港股沒有好感的美資投行，隨着DeepSeek的出現，引發市場對中國技術進步的樂觀情緒，紛紛對中資股的表現大為改觀，更指出中國股市已由「可交易」轉為「可投資」，原因是中央透過促進企業增加派息和鼓勵險企投資等一連串長期改革，其中高盛更將MSCI中國指數和滬深300指數的未來12個月目標價大幅調高。如外資取向正確，相信今年國內股市有望大翻身，港股也望得以受惠！

（筆者為證監會持牌人士，並無持有上述相關股份權益。）