郭家耀：港股整固未完　阿里可趁回吐吸納

港股經過一輪急升後，在23,000點水平通到阻力，周四(20日)更明顯回吐，恒指跌至22,500點水平樓下。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，雖然大市成交持續暢旺，但資金流入有放慢迹象，反映有投資者靜待大市回吐再趁低吸納。事實上，港股近期累積升幅顯著，加上踏入業績期，投資者入市態度趨審慎，料港股短線或需進一步整固，恒指上方阻力在23,200點，支持位則22,000點。