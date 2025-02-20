郭家耀：港股整固未完 阿里可趁回吐吸納
2025年02月20日 11:21
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港股經過一輪急升後，在23,000點水平通到阻力，周四(20日)更明顯回吐，恒指跌至22,500點水平樓下。港灣家族辦公室業務發展總監郭家耀表示，雖然大市成交持續暢旺，但資金流入有放慢迹象，反映有投資者靜待大市回吐再趁低吸納。事實上，港股近期累積升幅顯著，加上踏入業績期，投資者入市態度趨審慎，料港股短線或需進一步整固，恒指上方阻力在23,200點，支持位則22,000點。
多隻重磅股陸續放榜，當中阿里巴巴(09988)將於收市後公布業績。郭指出，在宏觀經濟仍然疲弱下，投資者對阿里業績未抱太大期望，但市場憧憬科技巨企接入AI後，有較大的發展空間。阿里現價估值仍然吸引，若股價短期跟隨大市回吐，值得趁低吸納。
美團(03690)發文稱，預計2025年2季度開始，逐步為全職及穩定兼職騎手繳納社保。內媒料惠及逾百萬人，不過有關安排料增加公司成本，導致其股價低開。郭家耀指若美團需獨力承擔其成本，或會對其業績有負面影響，但相信美團會選擇與消費者或商家分攤相關費用。他又指，雖然消息短期或會不利股價，但長遠而言，外賣平台進一步提高運營成本，相信會提升外賣行業的入場門檻，有助於提升美團在外賣業務中的競爭力，鞏固其市場地位。