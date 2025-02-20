瑞銀：中國車企長遠仍被低估　全球銷量料增至4000萬輛

瑞銀投資銀行中國汽車行業研究主管鞏旻表示，自從內地人工智能(AI)DeepSeek橫空出世後，投資者愈來愈願意為中國汽車行業的長期潛力定價，除了規模效應外，認為領先的電動汽車製造商仍在生態系統中快速創新。中國汽車製造商目前佔全球市場份額20%和電動汽車市場份額的超過60%，但僅佔全球汽車製造商市值的11%和利潤池8%，中國車企通過引領創新、提高全球競爭力，認為從長遠來看，它們仍被低估。

該行對中國汽車製造商的創新能力比市場更樂觀，甚至認為它們的產品競爭力超過西方龍頭企業。他解釋，除了具備絕對的成本優勢外，激烈的市場競爭、完善的行業生態系統以及對技術趨勢的快速回應，助力中國汽車製造商走在全球創新的前沿。儘管西方貿易保護主義是短期不利因素，但認為其潛在市場空間和長期利潤池仍可通過以下方式實現增長：擴大國內市場份額、高端化、擴張至「全球南方」、新興市場的汽車滲透率提高以及打入發達市場，預計中國汽車的全球銷量可能從目前的1,800萬輛，增長一倍多至4,000萬輛。

他又指，雖然市場似乎對技術型顛覆者推動智慧轉型寄予厚望，但認為中國現有企業能迅速運用尖端技術。借助行業合作夥伴及其規模效應，甚至能比新挑戰者更快地普及新技術。此外，相較於供應商，大型整車廠強大的議價能力通常使其佔據更有利的地位，從而應用創新技術，提升效率。儘管確實認為一些電動汽車新廠商和供應商或能成為行業領導者，但仍想強調中國現有汽車製造商的強勁增長潛力。